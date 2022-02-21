أول رد من «التعليم» بشأن غرق مدرسة جواد حسني في مياه الصرف الصحي

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توضح غرق مدرسة جواد حسني بشمال الجيزة في مياه الصرف الصحي، مؤكدًا أنها «صورة صحيحة».

وقال «سلومة» في تصريح لـ«الدستور»، إنه جار العمل علي سحب مياه المجاري من الفناء، لافتا إلى أن المدرسة تستعد لاستقبال الطلاب غدا، مضيفا: «هذا ظرف طارئ حدث في المدرسة وتم تداركه».

في سياق منفصل أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل "التسكين" إلى وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم http://academy.emis.gov.eg/academy/?fbclid=IwAR3PMJ857Z2ywqz95b9iCek1Gs79aCLLc1WvubumccEhXL8lsrTeqZS7eZI



ويبدأ التقديم اعتبارا من 9 يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022.



وحددت الأكاديمية الفئات المسموح لها الترشح لتدريبات النقل وجاءت كالآتي:

-الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين لم يسبق لهم النقل "التسكين"

- الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين أمضى كل منهمسنتين على الأقل في تعيينة "حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2019 وما قبلها، على أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية.

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين بضرورة مراعاة أن يكون المتقدم على رأس العمل ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة.



وانطلقت الدراسة بالتيرم الثاني يوم السبت الماضي، وسط اجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي وانتقال عدوى كورونا، الذي يجتاح مصر والعالم.