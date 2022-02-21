«هيئة قضايا الدولة» تعلن مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

أعلنت هيئة قضايا الدولة اليوم الإثنين، عن مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2021.

ونشرت الهيئة جدول المواعيد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متضمنًا مواعيد تسليم الملفات حسب كل جامعة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.

وحددت شروط التقدم للوظيفة ومنها ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، ألا يزيد العمر عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان، أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن، أن تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

واخيرًا أن تثبت اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.