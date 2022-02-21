الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هيئة قضايا الدولة» تعلن مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة اليوم الإثنين، عن مواعيد تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2021.

ونشرت الهيئة جدول المواعيد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متضمنًا مواعيد تسليم الملفات حسب كل جامعة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.

وحددت شروط التقدم للوظيفة ومنها  ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، ألا يزيد العمر عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان، أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن، أن تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
واخيرًا أن تثبت اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة وظيفة مندوب مساعد مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق والشريعة

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