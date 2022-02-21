13 مصاباً بانقلاب ميكروباص فى أسوان

انقلبت سيارة ميكروباص في الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية فارس بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصاً بجروح وكسور وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبناء على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، تم رفع آثار الحادث لتيسير الطريق منعاً لوقف الحركة المرورية، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.