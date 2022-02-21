الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إقامة ذهبية» لخالد جلال في الإمارات

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

أعلن المخرج خالد جلال حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات، وذلك بعد أن قام بمشاركة جمهوره ومتابعيه صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)

وعلق جلال قائلاً: “شكرًا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شكرًا سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام وسعادة الدكتور صلاح القاسم المدير التنفيذي رئيس اللجنة، كما أشكر الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب في دبي على منحي الإقامة الذهبية”.

وقدم خالد جلال مؤخرًا مسرحية "حكاية عهد"، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا بعد عرضها للجمهور.

"حكاية عهد" أشعار أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفي، ديكور فوزي العوامري، منفذ الديكور أحمد جمال، مخرج منفذ مسرحي علا فهمي، مخرج منفذ تليفزيوني عماد الجازوي، مدير التصوير عباس يحيي، مصور محمد عز العرب، أعمال الجرافيكس (أروما) تامر مرتضى وفريقه بقيادة مصطفي رضا، مونتاج مينا وسمر تحت إشراف ماهيتاب أيوب، أزياء هالة الزهوي، إعداد الموسيقى والتسجيل الصوتي لحوار أبطال الاختيار أحمد طارق يحيي، مساعدو الإخراج أحمد فؤاد وهيثم حسام ومحمد حبيب وأسماء غازي وسلمي كمال وإسلام الباجوري.

البطولة للنجوم «محمد محسن ومي فاروق ومريم السكري وبسنت صيام ويحيي محمود ومحمد حسيب ومها فهمي ومحمد رحمي ومايسة برهام وآية حلمي وهشام حسين”، مكياج التماثيل عمرو عبدالله، تدريب الأطفال غنوة.

وحرص المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على نعي الفنانة الكبيرة عايدة عبدالعزيز، التى رحلت عن عالمنا، أمس، بعد أن تركت لنا أعمالا فنية ستظل فى وجدان جمهورها. 

 وقال جلال إننا فقدنا إحدى أيقونات التمثيل فى مصر والوطن العربى، جسدت الشخصيات فى كل أعمالها بمهارة فائقة، سواء فى المسرح أو السينما أو التليفزيون، رحم الله الفنانة عايدة عبدالعزيز، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

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