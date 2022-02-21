8 مصابين فى حريق منزل بمطروح

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 8 أشخاص باختناق في مدينة مطروح إثر حدوث ماس كهربائي في قرية كشوك عميرة بمحافظة مطروح.

أصيب 8 أشخاص باختناق حريق، إثر ماس كهربائي بمنزل مواطن بقرية كشوك عميرة، شرقي مدينة مطروح بنحو 60 كيلومتر، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم، كما تعرض أثاث المنزل للاحتراق.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، المصابين في حادث اندلاع حريق بمنزل المواطن مهدى عطية موسى بقرية كشوك عميرة، والذي أسفر عن اختناق 8 أشخاص، وهم حسنى منصور نوح " 40 سنة" يعاني من اختناق، ووليد أبو بكر جبريل " 25 سنة" اختناق حريق ، وحسن عبدالحميد أبوبكر " 25 سنة" اختناق حريق، ومرتاح حمد عوض " 33 سنة" اختناق حريق ، ومحمد عبد المالك أبو بكر " 22 سنة" اختناق حريق، وزكريا فرحات جالى " 22 سنة" اختناق حريق، وفرحات جالى موسى " 45 سنة" اختناق حريق ، وإدريس جالى موسى" 56 سنة" اختناق حريق ، وجميعهم من قرية كشوك عميرة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية وهي احتراق غرفة النوم بالكامل والصالة والأنتريه.

وكانت غرفتا عمليات شرطة النجدة والإسعاف، قد تلقتا بلاغاً باندلاع حريق بأحد المنازل في قرية كشوك عميره، فتم إخطار الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة، لإسعافهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإجراء المعاينات الأولية، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم.