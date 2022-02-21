الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب البشري، والتي يؤديها طلاب الفرقة الرابعة "نظام حديث" بمركز الاختبارات الإلكترونية في مادتي "طب النساء والتوليد" والاندبلوك ضمن امتحانات أعمال السنة "الميدترم"؛ وذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الاختبارات الإلكترونية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب في تطبيق النظام الجديد خلال إجراء الاختبارات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن نادى، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن ، أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية وقائية، وفق الجداول المعلنة، وذلك بدون أية معوقات أو شكاوى أو أزمات حتى انتهاء الاختبار، موضحاً أن تجربة الاختبارات الإلكترونية هي تجربة جديدة تضمن الشفافية والمساواة وتقليل التدخل البشري في عملية الاختبارات بدايةً من وضع بنوك الأسئلة للامتحانات وانتهاءً بالتصحيح وإعلان النتائج، مؤكداً علي حرص الجامعة علي النهوض بالعملية التعلمية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الاختبارات الإلكترونية لكلية الطب البشري هي ضمن كليات القطاع الطبي المستهدفة بالأسبقية الأولي، والتي تشمل كليات: التمريض والصيدلة وطب الأسنان، وسوف تستمر الاختبارات لها حتى الثالث عشر من شهر مارس المقبل.

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رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب

رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختبارات الألكترونية بكلية الطب
رئيس جامعة المنيا يتفقد الأختباترات الألكترونية طلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب البشري الدكتور حسام شوقي الدكتور مصطفي عبد

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