الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص بطريق مركز أولاد صقر بالشرقية

إسعاف
إسعاف

لقيت طفلة مصرعها اليوم، بعد أن صدمها ميكروباص، بطريق كفر صقر- أولاد صقر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة، بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص، بطريق "كفر صقر - اولاد صقر".

وقد تبين ان الطفلة تدعى "س.م.ع"، تبلغ من العمر 15 عامًا، مقيمة بقرية مكرم، دائرة مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى أولاد صقر المركزى.

وفى سياق متصل، أصيب شخص، صباح اليوم، فى وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق العباسة، دائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق العباسة، دائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

وأسفر عن الحادث إصابة "م.ح.ا"، 42 عاما ، بجرح قطعى بالجبهة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى أبو حماد المركزى، لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

كما أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، فى وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، أمام دوار العاشر الجديد، مما أسفر عنه وقوع إصابة 3 أشخاص. وتبين إصابة كل من "إ.ال.ح"، 30 عاما، مقيم بصان الحجر، و"إ.س" 17 عاما، مقيم صان الحجر، و"م.ال.أل" 30 عاما، مقيم صان الحجر، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

محافظة أمن انقلاب مصرع تصادم طفلة امن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

الحكومة توافق على ترقيات المعلمين (مستند)

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا