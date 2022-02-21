مصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص بطريق مركز أولاد صقر بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها اليوم، بعد أن صدمها ميكروباص، بطريق كفر صقر- أولاد صقر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة، بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص، بطريق "كفر صقر - اولاد صقر".

وقد تبين ان الطفلة تدعى "س.م.ع"، تبلغ من العمر 15 عامًا، مقيمة بقرية مكرم، دائرة مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى أولاد صقر المركزى.

وفى سياق متصل، أصيب شخص، صباح اليوم، فى وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق العباسة، دائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق العباسة، دائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

وأسفر عن الحادث إصابة "م.ح.ا"، 42 عاما ، بجرح قطعى بالجبهة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى أبو حماد المركزى، لتلقى العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

كما أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، فى وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، أمام دوار العاشر الجديد، مما أسفر عنه وقوع إصابة 3 أشخاص. وتبين إصابة كل من "إ.ال.ح"، 30 عاما، مقيم بصان الحجر، و"إ.س" 17 عاما، مقيم صان الحجر، و"م.ال.أل" 30 عاما، مقيم صان الحجر، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.