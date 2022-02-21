تظاهرة للجالية الأوكرانية في واشنطن لرفض الاعتداء الروسي

تظاهر أكثر من ألفي ناشط من الجالية الأوكرانية في عاصمة الولايات المتحدة “واشنطن”؛ للتعبير عن "رفضهم للاعتداءات والتهديدات الروسية التي تستهدف أوكرانيا".

ودعا المتظاهرون - حسبما نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الاثنين - الإدارة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الخطوات لحماية استقلال أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، قد أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ملتزمة بالعمل على التوصل لحل دبلوماسي مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية على الرغم من وجود أدلة على استعداد موسكو للهجوم على أوكرانيا.

يذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، مما زاد من دواعي القلق لدى الولايات المتحدة، ودول حلف شمال الأطلسي، من أن روسيا تخطط لهجوم عسكري.