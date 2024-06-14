تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة؛ لتكون بمثابة قيادات المستقبل تخفيفًا عن كاهل الدولة في الإعداد، كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.

-تنظيم عدد (3) قوافل طبية لصالح العاملين بقطاع التدريب

خلال الفترة من 30-6-2023 حتي تاريخه، حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة، حيث تم تنظيم عدد (3) قوافل طبية لصالح العاملين بقطاع التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار الاشتراك بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وذلك فى ضوء الحرص على الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري هو حجر الأساس بمنظومة العمل بالإنتاج الحربي، كما تمت المشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وطلاب المنشآت التعليمية التابعة بمقر قطاع التدريب بالسلام.

ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي لعام (2023-2024) بنجاح من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لعدد (5529) متدربا من العاملين بالإنتاج الحربي في برامج متخصصة بمجالات متنوعة (ندوات توعوية، تأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية)، إلى جانب تأهيل العاملين في مجالات (الأمن والسلامة والصحة المهنية، اللغات، الجودة، الإنتاج، الصيانة، البحوث، نظم المعلومات، الإدارة العامة والمالية).

ستة مشروعات لتطوير قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي

وتم تنفيذ (6) مشروعات لتطوير البنية (التعليمية/ التدريبية/ التحتية) وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية بالقطاع، حيث تنوعت هذه المشروعات بين تطوير المعامل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة وبين رفع كفاءة الشبكات الخاصة بالقطاع ومشروعات الرعاية الاجتماعية للعاملين.

وتم استحداث مجموعة من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهي: الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الاستراتيجية (وتتضمن: الإدارة العامة لتخطيط الاحتياجات، الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية، الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، إدارة التخطيط والسياسات، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إدارة بحوث وتطوير التدريب) إلى جانب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى إدارات (التسويق، التوظيف، المراجعة الداخلية، حسابات المخازن).