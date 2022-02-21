افتتاح الدورة التدريبية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادي الجديد

افتتح الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والتى تقام بالمركز الارشادى بالادارة الزراعية بموط ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ،بحضور المهندس سيد مدنى مدير الادارة الزراعية بموط وعدد من أساتذة البحوث بالمحافظة

حيث يشكل محصول البلح أهمية كبيرة بمحافظة الوادى الجديد ، اذ يعتبر هو المحصول الاستراتيجى الاول بالمحافظة ، لكن ما يهدد هذا المحصول هو عدوها اللدود سوسة النخيل الحمراء

وأكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة أن هذه الدورة مدعومه من صندوق مكافحة آفات النخيل بالمحافظة لتأهيل الشباب لكيفية التعرف على أعراض الاصابة بسوسة النخيل وطرق مكافحتها للقضاء على هذا العدو اللدود من ناحية وخلق فرص عمل فى مجال مكافحة سوسة النخيل من ناحية أخرى.

وصرح رئيس مركز ومدينة الداخلة خلال كلمته بأنه بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة توعية المزارعين بأعراض الاصابة بسوسة النخيل وكيفية مكافحتها للحفاظ على المحصول الاستراتيجى الاول بالمحافظة ، يتم عقد هذه الدورات سواء بمدينة موط أو القرى لتأهيل الشباب لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأثنى حنفي على تضافر الجهود بين الجهاز التنفيذى والجهاز البحثى وذلك لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، مشيرا الى أنه سيتم عقد دورات تدريبية أخرى بالقرى بمشاركة الخريجين والنخالين، وذلك في إطار استمرار الجهود لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والحفاظ على الثروة القومية لنخيل البلح



واختتم رئيس الداخلة كلمته بتمنياته بأن تكون محافظة الوادى الجديد خالية تماما من سوسة النخيل بفضل تضافر الجهود بين المحافظة ومديرية الزراعة والمززارعين والشباب .

كما شهد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة ختام بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه والتى أقيمت بمركز شباب الداخلة بموط ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وبهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.