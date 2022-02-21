رصدتها «المتغيرات المكانية».. إزالة 15 تعديا على الأراضي الزراعية في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

و أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية ابوصير وسقارة، تم رصدها مع المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكما أزال مركز ومدينة أبو النمرس، 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء اسطبلات خيول مخالفة بزاوية أبو مسلم بشبرامنت، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالف بعقار بطريق مصنع البصل، إلي جانب إزالة دور مقام بالمخالفة بعقار بعزبة صيدح بترسا.

وأزالت المحافظة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية الكدايه على مساحة 150 م بمركز ومدينة أطفيح، وفي مركز ومدينة الصف تم التعامل مع 3 حالات بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية، وتم التحفظ علي خلاطه خرسانه بعرب الحصار القبلية وإيقاف أعمال صب سقف خرسانة الدور الأول فوق الأرضى على مساحة 150م، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة بالمهد بناحية عرب العيايدة بالأقواز للدور الثاني على مساحة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم رصد حالة صب قواعد خرسانية على مساحة 60 م بمنطقه عرب ابوساعد، و تم التعامل فورا مع المخالفة عن طريق مصادرة المعدات المستخدمة بالصب وإزالة المخالفة فورا ومنع استكمالها، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأسوار من بلوك الحجر الجيري علي مساحة 460 م٢ بقرية العجوز التابعة لقرية منديشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.