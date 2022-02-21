تحرير 2623 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2623 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة خلال يوم عن ضبط 2623 مخالفة مرورية، بينها 937 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1112 مخالفة متنوعة، وضبط 69 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و67 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 232 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 251 دراجة غير مرخصة، وتحرير 23 مخالفة ملصقات، و141 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 7050 جنيهًا.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيها مصالحات.