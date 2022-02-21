الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2623 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2623 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة  خلال يوم عن ضبط 2623 مخالفة مرورية، بينها 937 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1112 مخالفة متنوعة، وضبط 69 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و67 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 232 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 251 دراجة غير مرخصة، وتحرير 23 مخالفة ملصقات، و141 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 7050 جنيهًا.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية مرور القليوبية حملة مكبرة رخصة قيادة مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

مفاجأة.. شيكابالا يفكر فى الاعتزال

الحكومة توافق على ترقيات المعلمين (مستند)

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

مصرع وإصابة 6 إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في إسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا