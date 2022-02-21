سارة عبدالرحمن تشارك بفيلمين فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تشارك الفنانة سارة عبدالرحمن، بالفيلم الوثائقي «Deliverance: A Women’s Revolt»، والفيلم القصير «1+1»، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يُقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير المقبل.

وكان فيلمها الوثائقي «Deliverance: A Women’s Revolt» قد حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن منافساته في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

وعُرِضَت مؤخرًا لسارة عبدالرحمن، حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي جسدت فيه قصة لاعبة تايكوندو "هداية ملاك"، الحاصلة على برونزية أوليمبياد ريو دي جانيو 2016، وطوكيو 2020.