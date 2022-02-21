الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 16 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 16767 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4023 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 250 مخالفات السير بدون تراخيص، و 29 مخالفة عن الدراجات النارية، و19 مخالفة موقف عشوائى، و 53 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية المخالفين مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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