سقوط 3 تشكيلات عصبية في قبضة الأمن.. وقرار من النيابة ضد المتهمين

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس 3 تشكيلات عصابية تضم 9 متهمين ارتكبوا 13 حادثًا متنوعًا، و36 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و140 تاجر مخدرات بحوزتهم 39 كيلو مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أمكن ضبط المتهمين خلال الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.