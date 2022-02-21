الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبروا حدود البلاد.. روسيا تعلن وصول 61 ألف لاجئ من إقليم دونباس

لاجئين
لاجئين

أعلنت الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، أن نحو 61 ألف لاجئ من إقليم دونباس عبروا حدود البلاد.

وأعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، صباح اليوم الإثنين، أن شركة سكك الحديد الروسية وجهت 9 قطارات تحمل لاجئين، من الذين وصلوا إلى روستوف مؤخرا، نحو مدن روسية أخرى.

وقال تشوبريان: "خلال هذا اليوم أرسلنا تسعة قطارات ركاب إلى مناطق أخرى من روسيا وبالتالي، فإن الجغرافيا تتوسع".

وكشف تشوبريان أن نحو 61 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، قد عبروا الحدود إلى روسيا.

وقال تشوبريان للصحفيين: "ارتفع عدد السكان الذي جاؤوا من الأقاليم المجاورة لأوكرانيا إلى 61 ألف".

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.

أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك االمعلنتان ذاتيا عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، في جنوب شرق أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، نفى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قيام جيش بلاده بعمليات قتالية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال كوليبا، أمس الأحد: "لا تخطط أوكرانيا لأي عمليات عسكرية هجومية أو استفزازات أو عمليات تخريب أو قصف تستهدف أراضي روسيا، ولا تخوض مثل هذه العمليات، فليس هذا ما نفعله وما نخطط لفعله"، وأضاف: "لا نريد حربا بل هدفنا هو السلام".

وقال كوليبا، أمس الأحد: "لا تخطط أوكرانيا لأي عمليات عسكرية هجومية أو استفزازات أو عمليات تخريب أو قصف تستهدف أراضي روسيا، ولا تخوض مثل هذه العمليات، فليس هذا ما نفعله وما نخطط لفعله"، وأضاف: "لا نريد حربا بل هدفنا هو السلام".

العسكري روسيا أوكرانيا روسي عمليات

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