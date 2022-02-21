الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان يُشارك في اجتماع مجموعة السبع حول أوكرانيا

كيشيدا فوميو
كيشيدا فوميو

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو إن رئيس الوزراء كيشيدا فوميو ، سيشارك في اجتماع لمجموعة الدول السبع من المقرر أن يتم عقده عبر الإنترنت يوم الخميس القادم لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وأضاف ماتسونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الإثنين، أن ألمانيا هي التي ستستضيف الاجتماع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم خلاله مناقشة الوضع المحيط بأوكرانيا وسياسات دبلوماسية أخرى.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، إلى أن اليابان تعتقد أنه من المهم للغاية، لدول مجموعة السبع التي تتقاسم قيما عالمية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، أن تتوحد وتقود المجتمع الدولي، موضحا أن اليابان ستساهم بشكل فعال في المناقشات.
وأوضح ماتسونو أن الجهود الدبلوماسية جارية بشأن أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن لدى الولايات المتحدة، سببا للاعتقاد بأن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة.
وأكد ماتسونو أن الحكومة اليابانية تدرك أن الوضع يزداد توترا، معربًا عن عزم اليابان مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة، على مختلف المستويات لنزع فتيل التوترات، لافتًا إلى أن حكومة بلاده ستعمل مع دول مجموعة السبع وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، وستتصرف بشكل مناسب حسب الموقف.

طوكيو أوكرانيا الدول السبع مجموعة الدول السبع اليابان

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