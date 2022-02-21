الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على أحمد عبده ماهر في اتهامه بازدراء الأديان

أحمد عبده ماهر
أحمد عبده ماهر

تصدر محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ خلال جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، الحكم على المحامي أحمد عبده ماهر؛ في اتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.

وكان مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ؛ الغى  الحكم الصادر على أحمد عبده ماهر، بالسجن لمدة 5 سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة وتقدم دفاعه بمذكرة على حكم حبسه بالسجن 5 سنوات؛ بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت في نوفمبر 2021 بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة ازدراء الأديان، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر؛ يتهمه بازدراء الدين الإسلامي.

النزهة أحمد عبده ماهر المحامي أحمد عبده ماهر محكمة ازدراء الأديان الفتنة

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