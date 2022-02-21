«نجوم القاهرة» يضيئون أوبرا الإسكندرية احتفالا بعيد الحب

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا القاهرة، تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى احتفالا بعيد الحب بمصاحبة عازفة البيانو مايا جفينيريا، و من اخراج هشام الطلي يوم الجمعة الموافق ٢٥ من فبراير الجاري مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن البرنامج مختارات من الأغاني العالمية التى تصور حكايات الحب الرومانسية وتجسد المشاعر الانسانية السامية منها: (يطير بي إلى القمر لـ بارت هوارد ، سأظل أحبك دائما، تهويدة الطيور لاندريا موتيس وجوان تشامورو، كل ما لدي، لايسعني إلا الوقوع في الحب، غرباء في الليل لـ بيرت كيمبفيرت، سيستمر قلبي، ماذا تفعل بقية حياتك فكر بي، وحيداً لـ سيزر اندريا.. وغيرها) أداء نجوم الفرقة إيمان مصطفى، إيمان زكريا، عماد عادل، نورستا المرغني، عزت غانم، ليلى ابراهيم، مني رفلة، أسامة على، نسرين رشدي مصطفى محمد، وليد كريم، سلمي الجبالي، إبراهيم ناجي، جيهان فايد، تامر توفيق، أنجي محسن، برهان الدين فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، اسامة جمال، أمينة خيرت.

يشار أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة كما شارك أعضائها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

وكان قد شهدت أوبرا الإسكندرية حفلا فنيا لفصل أوركسترا الأطفال و الشباب بمركز تنمية المواهب، تديب وقيادة الدكتورة نفين المحمودي، وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العالمية لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين.

يشار الي أنه تم تأسيس أوركسترا الأطفال بمركز تنمية المواهب في يوليو عام ٢٠٠٦ بعد نجاح مجموعة سوزوكي للفيولينة لتقديم موسيقى حجرة في صورة أعمال موزعة علل آلة الفيولينه.. وقدمت المجموعة أولى حفلاتها في مارس عام ٢٠٠٧ وقدموا اكثر من ثلاثون حفلا منذ انشائها.