التعافي الأخضر أساس الإدارة المستدامة للقارة الإفريقية.. حصاد وزارة البيئة اليوم

شهدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عددا من الأحداث والقضايا الهامة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتولي دولة كوت ديفوار عقد اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نظرا لأهمية هذه القضية لقارتنا الإفريقية التي تعاني من مشكلات التصحر وتدهور الأراضي كأولوية قصوى، بالإضافة إلى دور ذلك فى طرح مشروعات القوانين التي تركز على التعافي الأخضر والاقتصاد الدوار والتنوع البيولوجي، مما يساهم في الإدارة المستدامة للقارة الإفريقية ومواردها الطبيعية، علاوة على التركيز على سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بالدول الأفريقية.

https://www.dostor.org/3720251

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، استكمالاً لرؤية وزارة البيئة فى التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي وما تم فى محافظة الفيوم من تطوير فى البنية التحتية للمخلفات، خلال الاجتماع، تم مناقشة وضع آليات محددة للمستثمرين لفتح أنشطة جديدة داخل المحميات وكذا استغلال أراضي المحميات لإقامة مشروعات سياحية تتوافق مع الطابع البيئي بالمكان.

https://www.dostor.org/3720064

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وثمنت الدكتورة ياسمين التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر، بعد التغير الملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة، وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية، والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وترشيد الاستهلاك.

https://www.dostor.org/3719962

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس إدارة شركة بيكر هيوز العالمية للطاقة والتكنولوجيا والوفد المرافق له، سبل التعاون الثنائي على المستوى الوطني في مجال تكنولوجيا الوقود والطاقة المتوافقة بيئيا، وتبادل الخبرات في مواجهة القضايا البيئية العالمية.

https://www.dostor.org/3719044