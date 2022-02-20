إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء بسبب تسرب الغاز في بني سويف

أصيب 5 عمال بينهم 3 أشقاء، اليوم الأحد، باختناق غاز بمنطقة شرق النيل داخل شقة بمدينة بنى سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ 5 عمال باختناق غاز داخل شقة يسكنونها بشرق النيل مدينة بنى سويف الجديدة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "محمد.م.ع" 18 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط ، و"كمال ش .ع "51 سنة وشقيقة "عبدالتواب" 59 سنة وشقيقتها "حامد " 38 سنة، و"محمود. خ.ا"27 سنة، ومقيمين بمحافظة الفيوم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية داخل المستشفى.

ووجّه مدير عام المستشفى، بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الاسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.