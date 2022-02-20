مجلس الدولة يعلن موعد حلف اليمين للمندوبيـن المساعـدين دفعات 2016-2017-2018

قـررت إدارة مجلـس الدولـة تحديـد يـوم الأحـد 27 فبراير 2022، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين، دفعــــات (2016، 2017، 2018)، المعينيـن بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022.

ضوابط الحضور:

(1) الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن. (2) الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي. (3) تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل. (4) تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير 2022 (5) مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

تهنئ إدارة مجلس الدولة السادة المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022من دفعات 2016، 2017، 2018، وتتمنى لهم حيـاة قضائية موفقة بمجلس الدولة، وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهم، يتعين إتباع ما يلي:

أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة).

عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).

إقرار الذمة المالية (من البريد).

ه تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

ثانيا: مواعيد التقديم

ه تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 وفقاً

للتوقيتات التالية:

بالنسبة لفريجي دفعة (2018):

الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم (1) حتى مسلسل رقم (70) بالقرار الجمهوري المعينين به. الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم (71) حتى مسلسل رقم (143) بالقرار

الجمهوري المعينين به.

بالنسبة لفريجي دفعتي (2016، 2017): يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.

ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي. رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.