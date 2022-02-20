الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يعلن موعد حلف اليمين للمندوبيـن المساعـدين دفعات 2016-2017-2018

جانب من تقديم الملفات
جانب من تقديم الملفات

قـررت إدارة مجلـس الدولـة تحديـد يـوم الأحـد 27 فبراير 2022، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين، دفعــــات (2016، 2017، 2018)، المعينيـن بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022.

ضوابط الحضور:

(1) الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن. (2) الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي. (3) تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل. (4) تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير 2022 (5) مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

تهنئ إدارة مجلس الدولة السادة المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022من دفعات 2016، 2017، 2018، وتتمنى لهم حيـاة قضائية موفقة بمجلس الدولة، وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهم، يتعين إتباع ما يلي:

أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة).

عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).

إقرار الذمة المالية (من البريد).

ه تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

ثانيا: مواعيد التقديم

ه تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 وفقاً

للتوقيتات التالية:

بالنسبة لفريجي دفعة (2018):

الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم (1) حتى مسلسل رقم (70) بالقرار الجمهوري المعينين به. الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم (71) حتى مسلسل رقم (143) بالقرار

الجمهوري المعينين به.

بالنسبة لفريجي دفعتي (2016، 2017): يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.

ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي. رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

إدارة مجلس الدولة اداء اليمين القانونية المندوبين المساعدين حضور بالزي الرسمي مجلس الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

رسالة من طه حسين لـ إبراهيم عيسى بعد تشكيكه في الإسراء والمعراج

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

تحرك عسكرى روسى يشير ببدء عملية واسعة فى أوكرانيا

الطب الشرعي يصدر تقريرًا في واقعة إشعال مسن النيران في ابن شقيقه بحدائق القبة

أستراليا تفتح حدودها بعد عامين من الإغلاق بسبب كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات