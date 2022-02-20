أسبوع الموضة في لندن: تخيلات مولي جودارد يتم ترجمتها على أرض الواقع

مرت 5 مواسم على تقديم مولي جودارد عرض أزياء أمام الجمهور، والذي يترجم في سنوات الموضة إلى عدة عقود، وهو ما حدث مع الغالبية العظمى من مصممي الأزياء في بريطانيا والعالم، بسبب انتشار كورونا، وإجبار مصممي الأزياء على تحويل أسبوع الموضة في لندن إلى الإنترنت بالكامل في الجزء الأفضل من عامي 2020 و2021.

هذا الموسم، وبحسب موقع independent قامت جودارد، 33 عامًا بتجريد الأشياء من خلال استضافة عرض كلاسيكي داخل مركز سيمور الترفيهي في وسط لندن.

ومع عدم وجود أي شيء سوى صفوف من المقاعد البيضاء ومسرح مرتفع، سمح إعداد العرض لملابس جودارد بأن تحتل مركز الصدارة دون أي من المجهود والمواكب التي يتوقعها المرء في LFW.

أثناء العرض كان الجو يمطر في الخارج، ولكن هذا لم يسمح للروح المعنوية أن تنخفض، خاصة وأن ما حدث حدث قبل العرض، كان المحررون والمشترين والمؤثرين على حد سواء يلحقون به تحسبًا لعودة منصة جودارد.

في هذه الأثناء، كان الصف الأول مليئًا بالمواهب الناشئة من عالم الفن والموسيقى، بما في ذلك المطربين سيليست وبابيهيفن والممثلين لولي أديفوب وبوكي باكراي.

من الناحية الجمالية، يتجلى هذا في بعض صور جودارد الكلاسيكية من خلال الفساتين الكاملة والرائعة التي تتميز بطبقات من الرتوش مقترنة بأحذية بطول الركبة وحياكة كبيرة للركبة.

اشتهرت جودارد بإبداعاتها ذات اللون الوردي الفاتح، وكانت مساهمات جودارد هذا الموسم أكثر إشراقًا، حيث ظهرت العديد من التكرارات لتولها المقرمش الشهير في لون ضارب إلى الحمرة أكثر إشراقًا من اللمعان.

في مكان آخر، ظهرت التفاصيل الأنثوية في ظلال حوذان أكثر حيادية وظلال زرقاء داكنة، تم تصميمها بعناية لتظهر طبقات منحنية أفقية مع زخرفة غير متساوية.

أضافت جودارد ميزة غير رسمية لفساتينها البنتية من خلال تصميمها أسفل كنزات الرجال الضخمة، ومع أحذية رياضية بدلاً من الكعب، وتم إتقان هذه الجمالية من قبل الصديقة والملهمة إيدي كامبل، التي اختتمت العرض في ثوب تول كريمي يشبه الكب كيك ذو المظهر العتيق.