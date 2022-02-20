«مبادئ الإخراج السينمائي» بورشة «ابدأ حلمك» بوادى النطرون

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات «ابدأ حلمك السينما بين إيديك» والذى يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقصر ثقافة وادى النطرون بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش.

وعقدت اليوم محاضرة بعنوان«مبادئ الإخراج السينمائي» التي قدمها المخرج أشرف فايق، تحدث فيها عن مفهوم الاخراج السينمائي باعتباره أهم اجزاء العملية الدرامية نظرا لتوليه مسئولية تحويل اوراق السيناريو من فكرة لعمل درامى متكامل بعد مروره بعدة مراحل، مؤكدا أن الفكرة هي النواة الحقيقية للعمل الدرامى، لذا يجب أن يتم معالجتها لتصبح قصة تضم سردا لعديد من التفاصيل التي تبرز أدوار الشخصيات وعلاقتهم ببعضهم.

كما أشار أن الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأونة الأخيرة نظرا لانتشار العديد من برامج الموبايل التي تسهل عمل المونتاج بتقنية عالية، حيث من السهل عمل فيلم بالهاتف المحمول من خلال تصوير فيديو وإجراء عدد من التعديلات سواء في مونتاج الصورة أو الصوت ووضع اللمسات النهائية للفيلم، فالفيلم قد لا يتطلب كثير من الإمكانيات المادية ولكنه يفتقد المحتوى، ليصبح سيناريو قابل للتنفيذ يقدمه المخرج من خلال سرد للأحداث من خلال الصورة التي تظهرها عدسات التصوير التي يتم توزيعها بشكل دقيق يعكس رؤية المخرج.

وأضاف أن أول شيء يجب فعله أثناء التخطيط هو معرفة كيف تريد أن يشاهد الجمهور الفيلم الخاص بك من خلال فهم فكرتك عن الفيلم وكتابة أفكارك حوله.

الخطوة الثانية في التخطيط هي تقسيم كل مشهد في النص، من خلال تحديد جميع عناصر المشهد اللازمة للتصوير مثل المواقع والأزياء والممثلين والموسيقى والأضواء والألوان وشخصيات القصة وما إلى ذلك.

من جانبه، ألقى الفنان تامر عبدالمنعم كلمته التي أعرب فيها عن سعادته بمشاركة الدارسين بتوصيل المعلومة والخبرات لمريديها لمن يرغب، كما ذكر مفهوم القوى الناعمة بأنها ذلك التأثير على رأي الجمهور، من خلال الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما أو مسرح تؤثر على الناس فى مواطن الاستيعاب.