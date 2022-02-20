غدًا.. انطلاق عروض «باليه موسكو» على الجليد بالمسرح الكبير

تنطلق عروض فرقة موسكو على الجليد الروسية فى الثامنة مساء غد الاثنين 21 فبراير، على المسرح الكبير حيث تقدم باليه “سندريلا وبحيرة البجع” بطريقة التزحلق على الجليد.

فرقة بالية موسكو

تأسست عام 2003 على يد فيتالى فيدينيف احد نجوم فرقة أوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكى والايقاعى بفنون حركية أخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار وتضم أكثر من 300 عارض حققوا نجاحا باهراً أثناء جولاتهم العالمية فى مختلف الدول منها مصر ، فنلاندا، اليابان، إسبانيا، كوريا، الأرجنتين، البرازيل، المانيا ، أستراليا وغيرها.

العروض تحمل العديد من عناصر الإبهار والفانتازيا والخيال، وتتميز بالتصميم الدرامي الفريد والحركات الرشيقة التي تمزج أسلوب الباليه الكلاسيكي بالرقص الإيقاعي المعاصر ورياضة التزحلق على الجليد، مع الحفاظ على الأحداث الأساسية للقصتين.

باليه سندريلا

وضع موسيقاه الروسي سيرجى بروكوفيف وتدور أحداثه حول فتاة تعيش مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها، ويقوم الأمير الحاكم بالإعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة ليختار من خلاله زوجة جميلة تشاركه الحياة فتقرر زوجة الأب حضور الحفل، ومنع سندريلا من الذهاب إلى القصر بحجة أنها لا تملك الثياب اللائقة، ثم تظهر الجنية الطيبة وتمكن سندريلا من لقاء الأمير الذي يغرم بها دون أن يكتشف شخصيتها، وتضطر للهرب فى التوقيت الذى حددته لها الجنية ليبدأ الأمير فى البحث عن محبوبته .

باليه بحيرة البجع

وضع موسيقاه العالمي تشايكوفسكي وتدور أحداثه حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته لكنه يفاجأ بتحول البجعات إلى أميرة ووصيفاتها وتتوالى الأحداث.