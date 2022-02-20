الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يدعم الرحالة ريهام أبوبكر لدخولها موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية

تامر حسني
تامر حسني

حرص النجم تامر حسنى على توجيه رسالة دعم للرحالة المصرية ريهام أبوبكر، وذلك عبر خاصية ستورى بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث كتب نجم الجيل قائلًا: "ريهام أبوبكر بطلة عالمية قادمة ورقم عالمى جديد إن شاء الله بدعمنا كلنا ليها".

وأضاف نجم الجيل تامر حسنى، فى منشوره عنها: "ريهام قررت أنها تعمل تنشيط سياحى ولفت نظر لمصر أم الدنيا من خلال فكرة جريئة مش عادية محتاجة بطل فولاذى فعلًا، وهى إنها تمشى على رجليها مصر كلها، هتمشى 1722 كيلو من الشمال للجنوب"، وتابع حسنى: "أتمنى كل الدعم من شبابنا العظيم ومن جميع الجهات والمؤسسات المصرية وجميع المحطات التليفزيونية وجميع المواقع الإلكترونية أن يتبنوا ريهام ويتتبعوا رحلة البطلة المصرية المنتظرة، وأتمنى طوال رحلتها أن يكون فى متابعتها فريق طبى مخصص لسلامتها".

وداعب تامر حسنى الرحالة ريهام أبوبكر قائلًا: "أنا يا ريهام إن شاء الله لو مش عندى شغل هتتبع خطواتك وهستناكى فى أقرب منطقة أمشي معاكى محطتين تلاتة لحد ما نفسي يتقطع".

وريهام أبوبكر رحالة مصرية درست الجغرافيا، وجعلت من شغفها عملًا تنشر به ثقافة السياحة الجغرافية والبيئية من خلال تنظيم رحلات إلى بقاع مصر التي لا يزورها أحد، مستندة على خرائط جغرافية تحفظها عن ظهر قلب، وتثري الجولات السياحية بما تعلمته، وبحكايات وفعاليات تنظمها بالتعاون مع السكان المحليين لكل مزار.

 

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