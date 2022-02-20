الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ بورسعيد: لدينا 4 مناطق صناعية كبرى حققت الاكتفاء الذاتي للدولة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة كانت فى الماضي مشهورة بالتجارة الاستهلاكية وأعمال الاستيراد، أما اليوم بفضل قوة الدولة المصرية ورشادة قيامتها وتصميمها على الانتقال للوضع الأمثل أصبحت من أكبر المحافظات إنتاجاً على البحر المتوسط، فلدينا 4 مناطق صناعية كبرى حققت الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال منتجاتها فى مختلف المجالات مثل البترول والغاز والملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء عادل الغضبان، 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية. 

وأضاف المحافظ، أن 54% من صادرات الدولة المصرية من الملابس الجاهزة مقدمة من مصانع المحافظة، استطاعت توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، يدخلها كل يوم أكثر من 250 ألف عامل للعمل في مصانعها وشركاتها، مدربين قادرين بقدراتهم وامكانياتهم على تشغيل تلك المصانع والنهوض بها.

ومن جانبه أوضح  السيد السنجابي مدير مديرية  القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بحصر وتسجيل العمالة فى مختلف المشروعات والشركات ، كما عملت على الانتهاء من حصر الصيادين داخل نطاق المحافظة من اجل تقديم كافة أوجه الدعم والحماية لهم بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان الوزير، قد نوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجار استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية.

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