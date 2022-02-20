الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أزهرية كفر الشيخ» تدرب موجهي اللغة العربية علي معايير ورقة الامتحان

موجهي اللغة العربية
موجهي اللغة العربية

أعلنت منطقة كفرالشيخ الأزهرية،  تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات موجهي اللغة العربية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت عنوان "تكافل أثر التدريب" وذلك علي مدار بقاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائى المجاور للمنطقة، بحضور الدكتور ناجي عبدالمنصف، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور السيد عبد السميع، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، وتواجد الدكتور هاني عيد، عضو إدارة التدريب بالديوان.

وأكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، متابعته لفعاليات الدورة وحث الحضور علي التركيز للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المحاضرات الموضوعة لهم، كما تحاور معهم حول الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة من خلال زيارتهم الميدانية اليومية بحسب الخطط الشهرية الموضوعة لكل منهم.

ويقوم بإلقاء المحاضرات الدكتور ياسر الوكيل، مدير التعليم الثانوي بالمنطقة، و محمد الزواوي، عضو إدارة التدريب بالمنطقة، وتتضمن المحاضرات التوضيح لتكافل أثر التدريب والشرح الكافي لعلوم البلاغة والنحو والعروض وكذا التوضيح لمعايير الورقة الإمتحانية.

فيما أجرى الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية في أولى أيامها بالفصل الدراسي الثاني وذلك من معهد محمد رجب الإبتدائي.

واطلع رئيس المنطقة على مدى انتظام سير العمل الدراسي بداخل فصول المعهد، مشيداً بالحضور الطلابي، وطرق تحضير للمعلمين للدروس، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، كما حرص فضيلته على التحاور مع الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لهم.

أزهر كفر الشيخ دورة تدريب موجهين

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