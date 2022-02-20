الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كفر الشيخ تنفذ برامجها الرياضية بالأحياء السكنية والحدائق العامة

رياضة كفر الشيخ
رياضة كفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة وممارسة الرياضة في الهواء الطلق تحت شعار الرياضة "أسلوب حياة بمشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية".

يأتي ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان بصورة مستمرة، ويهدف المشروع لنشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية (رجال، وسيدات، وأطفال)، وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية.

وتواصل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية للأسبوع الثالث على التوالي تحت شعار"بالإرادة هكمل رياضة" ضمن النسخة الثامنة لعام ٢٠٢٢. 

ويشارك بالدوري ٦٤ فريقًا، ويهدف الدوري إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، وفقَا لرؤية القيادة السياسة لجعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، والتركيز على دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضيًا.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه الفعاليات تضمنت أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية ، وممارسة رياضة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإيمانهم بأن الرياضة هي الوسيلة التي يُمكن أن تُحقق الكثير، وتُنمى لدى الشباب العديد من المبادئ والقيم، وتُرسخ التنافس الشريف.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه  المشروعات تأتي كوسيلة هادفة وفعَّالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن و جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن المشروعات تستهدف نشر ثقافة الرياضة  لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.

وتأتي تلك المشروعات، تحت إشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.

رياضة كفر الشيخ حدائق أحياء الشباب

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