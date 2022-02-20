الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التنظيم والإدارة: بدء التقديم لوظائف مهندسي وزارة الموارد المائية والري اليوم

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد في استقبال طلبات الراغبين في التقدم للمسابقة المركزية التي أعلن عنها الجهاز، لتلبية حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد 240 مهندسا تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز  https://jobs.caoa.gov.eg/، التي تحتوى على الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن المسابقة في شهر يناير الماضي، حتى يتسنى للمتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة للتقدم، ومن المقرر أن يستمر التقديم الذي بدأ اليوم حتى 7 مارس المقبل.. ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار التزام الجهاز بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

الجدير بالذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تضمنت النص على أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ويستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن فتح باب التعيين فى وظائف وزارة التربية والتعليم والمزمع إقامتها في يوليو المقبل بنظام المسابقة المركزية.

التنظيم والإدارة وظائف مسابقة صالح الشيخ الرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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