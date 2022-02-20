كبير مستشاري اليابان لمكافحة «كورونا» يدعو لتقصير فترة الحجر للمُخالطين

دعا كبير مستشاري مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليابان، شيجيرو أومي، اليوم الأحد، السلطات اليابانية إلى التفكير في تقصير فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى كوفيد-19.

واقترح أومي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمي - بأن تكون فترة العزل، التي تبلغ حاليًا سبعة أيام للناس العاديين وخمسة أيام للعاملين الأساسيين، لمُخالطي المصابين بمتغير أوميكرون، أقصر، مشيرًا إلى أن الوقت حان لبدء مناقشة جدية بشأن فترة حجر المخالطين وجعلها أكثر مرونة.

ولأكثر من شهر، تكافح اليابان لاحتواء موجة جديدة من عدوى كوفيد-19 مدفوعة بالانتشار السريع لـ أوميكرون، غير أن الحكومة اليابانية خففت القيود المفروضة لمكافحة الجائحة في ضوء رغبتها في تحقيق توازن بين كبح العدوى والحفاظ على الوظائف والأداء الاقتصادي للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، يوم أمس ، إن بلاده ستخفف من ضوابط كوفيد-19 الحدودية بداية من مارس المقبل ، من خلال رفع الحد اليومي لدخول الوافدين وتقليص فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أيام من سبعة أيام لكل من الرعايا اليابانيين والأجانب.