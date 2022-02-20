بمشاركة مصر.. انطلاق معرض مسقط للكتاب 24 فبراير

ينطلق معرض مسقط للكتاب في دورته السادسة والعشرين، الخميس، 24 فبراير، ويستمر حتى 5 مارس، بمشاركة مصرية واسعة، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وكشف الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لمعرض مسقط الدولي للكتاب، أن مصر جاءت في المرتبة الأولي في عدد دور النشر المشاركة في معرض مسقط للكتاب في دورته السادسة والعشرين، بـ 133 دار نشر.

وقال "الحراصي"، إن سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية بعد مصر بمشاركة 93 دار نشر، ثم لبنان بـ 80 دار نشر، فسوريا بـ 66 ، بعدها الإمارات بـ 42 ، ثم الأردن بـ 39 ، وتشارك الكويت بـ 36 دار نشر، والسعودية بـ 21 دار نشر.

وأضاف أن تونس تشارك في المعرض بـ 9 دور نشر، والمملكة المتحدة بـ 8 ، وكلا من قطر والعراق بـ 6 دور نشر، والسودان وتركيا بـ 5 ، والجزائر وإيران بـ 3 دور نشر، فيما تشارك البحرين والمغرب وفلسطين بداري نشر، وكل من السويد والصين وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وموريتانيا بدار نشر واحدة.

ونوه بأن سلطنة عمان أولت الثقافة اهتماما كبيرا بدءا بالإطار الثقافي الذي وضعه النظام الأساسي ومرورا بفتح باب تشجيع الإبداع والفكر، وصولاً إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية وإنشاء الجوائز الأدبية، موضحا أن كل هذا يدعم حضور الكتاب ويشجعه خاصة عندما يكون إضافة ثقافية وحضارية ولا يتعارض مضمونه مع قيم المجتمع وثوابت الوحدة الوطنية.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن اللجنة الرئيسية للمعرض حددت محافظة جنوب الشرقية لتكون ضيف شرف المعرض، وستنفذ المحافظة مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية طيلة مدة المعرض.

وأوضح أن المعرض يستضيف عددا من ضيوف الشرف وهم نخب من المثقفين والإعلاميين البارزين، بالإضافة إلى عدد من مديري المعارض بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ورئيس اتحاد الناشرين العرب.

من جانبه، استعرض أحمد بن سعود الرواحي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، مقارنات إحصائية بين النسخة المرتقبة من المعرض، والنسخة السابقة، مشيرا إلى أن عدد الدول المشاركة خلال هذه الدورة 27 دولة، مقارنة بالدورة الماضية حيث بلغ عدد الدول 32 دولة، وبالنسبة لدور النشر المشاركة بلغ العدد لهذه الدورة 715 دار نشر منها 570 بشكل مباشر و145 بشكل غير مباشر عبر نظام التوكيلات، مقارنة بـ 946 دار نشر مشاركة في دورة العام الماضي.. فيما بلغت عدد المشاركات الرسمية من داخل السلطنة وخارجها 41 مشاركة، مقارنة بـ 46 مشاركة في الدورة الماضية.

وذكر أن عدد دور النشر المشاركة في قسم الكتاب الأجنبي فبلغ 33 دار نشر، مقارنة بـ 42 دار نشر في الدورة الماضية، في حين بلغ عدد الفعاليات الثقافية 114 مقارنة بـ 117، كما بلغ عدد فعالية أنشطة الطفل المزمع إقامتها 85، مقارنة بـ 137 فعالية، وبلغ عدد العناوين خلال هذه الدورة نحو 361230 عنوانا، مقارنة بـ 550000 عنوان.