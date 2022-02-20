غدا.. مناقشة "النسر والعصفور" للدكتورة هويدا صالح بالمركز الدولي للكتاب

يقيم المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط البلد، في الخامسة من مساء غد الأثنين، ندوته الشهرية لمناقشة أعمال "سلسلة سنابل"، للأطفال والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

هذا ومن المقرر أن تناقش ندوة هذا الشهر، كتاب "النسر والعصفور"، للكاتبة والناقدة دكتورة هويدا صالح، يناقشه كل من: الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم، دكتور حمدى سليمان، دكتور صلاح شعير، والفنان أحمد جعيصة الذي قام برسم الكتاب، يدير الندوة الشاعر عبده الزراع، مدير تحرير السلسلة، ويرأس تحرير السلسلة الشاعر والفنان الكبير محمد بغدادي الذي يشارك بالحضور وبالقاء كلمة حول السلسلة.

ويشهد عالم الكتابة والتأليف للأطفال، طفرة كبيرة في مجال الكتابة والنشر والحراك الثقافى الخاص بأدب وثقافة الطفل المصرى، وهذا راجع للمنافسة الشديدة حول الجوائز العرببة الكبرى فى الوطن العربى، جعلت عدد كبير من الكتاب يهتمون بأدب الطفل ربما يفوزون ببعض جوائز، علاوة على اهتمام الدولة بأدب الطفل من خلال وزارة الثقافة المصرية بقطاعاتها المختلفة.. وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وقطاع المسرح المدرسي.

ــ منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني يحتفي بصالونه الخمسين

في سياق متصل، وتحت عنوان "دور الفن في بناء الإنسان"، يستضيف قصر السينما- جاردن سيتي- أمام القنصلية السعودية، في الخامسة من مساء غد الأثنين أيضا، أمسية جديدة من أمسيات، صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني، والذي يستهل بكلمة مدير قصر السينما الفنان تامر عبدالمنعم، يعقبها كلمة رئيسة المنتدى الأديبة اللبنانية تغريد فياض.

كما تتضمن فقرات برنامج الصالون : كلمة الفنان القدير حلمي فودة، مدير مسرحي الشباب والحديث سابقاً- أمين عام صندوق المهن التمثيلية سابقاً حيث يتحدث عن تجربته الفنية في السينما والدراما ودور الدراما التلفزيونية.

مذاخلة الفنان القدير خالد عبدالسلام نائب رئيس المسرح القومي- يتحدث عن دور الفن في بناء الانسان - كلمة الفنانة القديرة حنان شوقي، و تتحدث عن تجربتها الفنية في السينما والدراما ــ مداخلة دكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة، وتتحدث عن دور الفن التشكيلي في السينما - كلمة مروة السوري، ناقدة سينمائية ومحررة بنقابة المهن السينمائية وتتناول معايير النقد السينمائي.

كما تتضمن فقرات صالون تغريد فياض اللبناني الثقافي الخمسين، عرض 3 أفلام سينمائية قصيرة للمخرجين الشباب: المخرج عمرو الكاشف- وعرض لفيلمه "حبيبة" - المخرج بيتر فؤاد، ويعرض له فيلم "سبق صحفي" - المخرج محمد الميهي، وعرض لفيلمه "سوق الجمعة".

بالإضافة إلي فقرة وتتضمن مشاركة شعرية لنخبة من شعراء مصر وهما: الشاعر دكتور محمود حسن،

والشاعر دكتور عصام خليفة.