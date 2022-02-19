حصاد «النقل» اليوم.. تدشين المرحلة الثانية من مشروع النقل الجماعي بالدقهلية

شهدت وزارة النقل اليوم، عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز تلك الفعاليات ومنها:

فى إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمات نقل ركاب مميزة على مستوى الجمهورية تشمل الربط الإقليمى بين محافظات الجمهورية وربط عواصم المحافظات بمراكز المحافظة وتدعيم النقل الحضرى داخل عواصم المحافظات، دشن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور/ إيمن مختار محافظ الدقلية والنواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية المرحلة الثانية لخدمات نقل الركاببمحافظة الدقهلية.

وأكد وزير النقل في كلمته خلال فعاليات التدشين اليوم أننا نحتفل سويا بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع النقل العام الجماعي لخدمةالركاب بمحافظة الدقهلية والتي تعتبر من أوائل المحافظات التي تم تدشين المشروع بها والذي يستهدف وجود نقل جماعي منظم وآمنة يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين كما يستهدف أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلىأن تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة الدقهلية،وذلك بدعم ومعاونة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث قدمت محافظة الدقهلية كل أوجه التعاون لنجاح هذا المشروع.



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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بإنشاء مجموعة من مشروعات النقل البري الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في محافظة الدقهلية، مثل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائري المنصورة وازدواج طريق طلخا شربين وازدواج ورفع كفاءة طريقي «المنصورة- محلة دمنة - دكرنس» و«طناح - دكرنس»، وكذلك أعمال توسعة 3 كباري علوية بطريق المنصورة جمصة «رافد جمصة»، والذي تم الانتهاء من تطويره، وكذلك إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي ضمن أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربططريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا، حيث يتم حاليا دراسة فصل حارتين مروريتين في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة خرساني للشاحنات في الاتجاهين للقادم باتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط وأسفلتي باتجاه المنصورة.

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم السبت، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحري والقبلي اليوم

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط/ أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

https://www.dostor.org/3719224