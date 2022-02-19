تقدم 137 خدمة.. الانتهاء من تطوير 300 مركز تكنولوجي بالمحافظات

كشف أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمى أن الوزارة بصدد التوسع فى إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مراكز متنقلة لصالح وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق لحظيًا، وأخرى لوزارة الداخلية لتقديم خدمات المرور وسيتم تسليم 12 وحدة متنقلة مختصة بخدمات فحص الفنى للمركبات لتجديد الرخص خلال أيام.

أشار مساعد الوزيرة، لـ"الدستور"، إلى الانتهاء من تطوير 300 مركز تكنولوجى على مستوى الجمهورية تقدم 137 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إضافة إلى إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 42 خدمة، والانتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعية وتطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة.

وشدد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمى على اتجاه الدولة للبدء فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية على مستوى الوحدات القروية فور الإنتهاء قريبًا من تطوير جميع المراكز التكنولوجية، أما عن المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضح أنه تم تطوير 25 مركز تكنولوجى على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، وإتاحة 40 خدمة أخرى عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

وأكد عبدالحفيظ أن مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية (G2G) يهدف إلى تيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، مشددًا على حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن.

أشار إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666 ، بجانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات.