السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة الإشغالات والأكشاك أسفل كوبري العوايد بالإسكندرية (صور)

ازالة الاشغالات اسفل
ازالة الاشغالات اسفل كوبرى العوايد بالإسكندرية

أجرى اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، السبت، برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، جولة ميدانية أسفل كوبري العوايد؛ لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات والأكشاك والتوصيلات الكهربائية المخالفة والحواجز المخالفة بمختلف أنواعها.

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الإسكندرية، التي أصدرها لأحياء شرق والمنتزة أول، خلال جولته المفاجئة على محور المحمودية أسفل كوبري العوايد، بشأن إزالة جميع الإشغالات والتعديات والتواجد على مدار الساعة لمنع أي إشغالات أو تعديات أسفل الكوبري.

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كما تم بدء إجراءات التنسيق بين أحياء شرق والمنتزة أول بشأن وضع نقطة تمركز دائمة تعمل على مدار ال24 ساعة لضمان عدم عودة الإشغالات والمخالفات مرة أخرى أسفل الكوبري.

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وقام محافظ الإسكندرية، الخميس الماضي، بجولة مفاجئة على محور المحمودية أسفل كوبري العوايد بنطاق حي شرق، برفقة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث وجه خلالها المحافظ بإزالة الإشغالات والتعديات المتواجدة أسفل الكوبري، واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه المخالفين، كما أمر بإيقاف مسؤولي الإشغالات بحي شرق وإحالتهم للتحقيق الفوري، مشددًا على أنه لا تهاون في حق المواطنين وحق الدولة.

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الإسكندرية كوبري العوايد إزالة الإشغالات والأكشاك إجراءات التنسيق بين أحياء محور المحمودية تهاون في حق المواطنين

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