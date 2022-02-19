السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم 3 سيارات بسبب الطقس السيء في 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

شهدت طريق المحور المركزي اتجاه ميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حادث تصادم بين 3 سيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واشارت التحريات إلى إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، ولكنه تسبب في إلحاق أضرار بالطريق، وتم اتخاذ اللازم قانونيا وتولت النيابة التحقيق.

كان قد ورد لغرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى اتجاه ميدان جهينة.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث حيث تبين اصطدام سيارتين ملاكى ونصف نقل.

تم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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