محافظ بني سويف يناقش تقرير برامج المشاركة المجتمعية في قرى حياة كريمة

ناقش الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، السبت، التقرير الشهري للجهود التي تم تنفيذها من خلال دليل المشاركة المجتمعية الفاعلة والداعمة للمبادرات المحلية والقومية، الذي تم إعداده لتسريع وتيرة التنمية ، وفق أطر وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التقرير الذي أعده الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان المحافظة.

وفيما يتعلق بخطة المشاركة لشهر يناير 2022 لمسئولي المشاركة المجتمعية بكل من مركزي ناصر وببا مع تشكيل 10 لجان مختلفة، قامت اللجان بمراجعة حصر لاحتياجات المواطنين في المجالات المختلفة تمهيدا لتوجيه المبادرات، وتجهيز غرفة لأول مرة بكل مجلس قروي لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين وتوفيرالمعلومات عن مبادرة حياه كريمة،ومتابعة تنفيذ المشروعات بقرى حياه كريمة وتحديد المشاكل والتحديات والعمل على حلها وإعداد محاضر للمشاركة المجتمعية مع ملخص للمحاضر بتقرير شهري مع اعداد ما تم تنفيذه من اعمال المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات لقرى ببا وناصر وإرساله للوزارة التنمية المحلية.

تم عقد 29 ندوة بمركز ببا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالتحول الرقمى، الزراعة الذكية ، ريادة الأعمال ومخاطر الزواج المبكر وظاهرة ارتفاع نسب الطلاق ، مكانة المرأة و أهمية تنظيم الأسرة بالاضافة إلى قافلتين طبيتين بعنوان نور حياة للعيون و لقاح كورونا ، وعقد 38 ندوة بمركز ناصر لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة الادخار و الإقراض، التمكين الاقتصادي الإعلام و الريادة السكانية و تأهيل الشباب، إضافة إلى قافلة طبية للكشف ضمن عدد من التخصصات(باطنة ،رمد،عظام ،جلدية)، وإنهاء المسح الإحصائي والذي تقوم به جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن القرى من المشروع مع المستهدفة في المرحلة الأولى 66 قرية.

وفي مجال تدعيم المبادرات المحلية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة والمجتمع المدني ، حيث تم عقد 216 جلسة عن تنمية الأسرة لتنمية الأسرة "مبادرة الرئيس "استهدفت 21600 رجل مستفيد وفي مجال التنمية الاقتصادية تم عقد 30دورة تدريبية على ريادة الاعمال للسيدات استهدفت 750 سيدة وتوزيع 25 بطانية و25 وجبة جاهزة بقرى الضباعنة وكفر ناصر مركز ببا ، والمشاركة والتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لمركز ببا، وعقد عدد 6 ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية مختلفة في مجال رفع الوعي بمركز ببا المواطنة- الصحة الإنجابية - ترشيد استخدام المياه - ورد الجميل للدولة المصرية -حقوق الطفل لعدد 420 مواطن.

وعقد 40 ورشة عمل للتدريب على التمكين الاقتصادي بمركز ببا بوحدات صفط راشين - قمبش - طنسا بني مالو من خلال تهيئة الفئات المستهدفة لسوق العمل في مجال ريادة الاعمال- التنمية البشرية ـ الصحة النفسية ـ نور البيان ـ تطريز الملابس، وحصل عدد 170 منالمستهدفين بقرية صفط راشين ، 220 شهادة من قريتي قمبش وطنسا بني مالو على شهادات اجتياز التدريب ، وجاري تنفيذ التدريب لوحدات المحلية بدنديل وبهبشين وقرى مركز ببا .

وقامت وحدة حياه كريمة بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار لمحو الأمية لمركزي ناصر وببا، ففي مركز ناصر تم تنظيم 3 ندوات لعدد 2 قري بلغ عدد المستفيدين 110 مواطن، واختبار محو الأمية لعدد 3108 واجتاز بنجاح 1990 مواطنًا، وفي مركز ببا عدد 2 ندوات لعدد 2 قرى بلغ عدد المستفدين 70 مواطنًا، واختبار محو الأمية لعدد 3833 واجتاز بنجاح عدد 3732 مواطنًا.

قامت وحدة حياه كريمة بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة بعقد ندوات ب 18 وحدة صحية بمركز ناصر لعدد 4320 متردده على الوحدات الصحية ، كما تم عقد ندوات ل 22 وحدة صحية، إضافة إلى المستشفى المركزى و مدرسة التمريض بمركز ببا لعدد 7100 متردده على الوحدات الصحية و طالبات مدرسة التمريض حقوق الطفل - التربية الايجابية - مناهضة ختان الاناث والزواج المبكر - التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – أمراض السكر عند الاطفال و طرق الوقاية و العلاج.

وقامت وحدة حياه كريمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بتنظيم عدد 7 ندوات بالتنسيق مع وحدة حياه كريمة بالمحافظة التحول الرقمي ضمن مبادرة الرئيس" حياه كريمة " حيث تمت عدد7 ندوات بمركز ببا استهدفت حوالي 400 فرد من المواطنين ، وقامت مديرية التضامن بعقد ندوات توعية ، مبادرة 2 كفاية و استخدام العيادات التابعة للتضامن للتوعية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة بمركز ناصر وتم عقد ندوات توعية للمستفيدين من تكافل وكرامة للانتقال من الاتكالية إلى الإنتاجية من خلال برنامج فرصة بمركزي ناصر و ببا، وبالتعاون مع وحدة حياه كريمة نظمت مديرية الشباب والرياضة 6 تدريبات في مجال الحاسب الآلي بالتعاون مع منظمة الأزهر الشريف.

كما تم تنظيم ندوات عن مخاطر الإدمان مجتمعية فى مراكز شباب ببا حيث استهدفت 960 شابًا ومن خلال إدارة تنمية القرية بالمحافظة فى مجال التمكين الاقتصادي تمويل 15 مشروع بقرية قمبش بتكلفة 225 ألف جنيه لمشروعات الإنتاج الحيواني ، نظمت وحدة السكان بالمحافظة عدد 2ندوة بمركزي ببا و ناصر لمناقشة المشاكل السكانية زواج القاصرات ، التسرب من التعليم ، محو الأمية ، البطالة.

وقامت إدارة شئون الإعاقة بديوان المحافظة بمتابعة الأطفال ذوى الإعاقة بالتعليم في مراكز ببا وناصر وتوعية أولياء الأمور بالتعامل مع العاقين بمدرستي التربية الفكرية بناصر وببا ، كما تم استقبال عدد 50 شكوى من ذوي الإعاقة بمركزي ببا وناصر وتم العمل على حلها.