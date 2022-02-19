تداول 29 حاوية وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة ( RHOURD EL HAMRA ) والتى ترفع علم الجزائر ويبلغ طولها 156 مترا وبعرض 25 مترا والمقرر لها أن تقوم بفريغ شحنة من غاز البروبان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29195 طنا تشمل: 6550 طن فوسفات و6600 طن رمل و15100 طن يوريا و945 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43596 طن تشمل : 8397 طن قمح و 2610 طن مواسير و 5064 طن حديد و 8531 طن فول و 594 طن خشب زان و 900 طن زيت طعام و 17500 طن ذرة .

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 851 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس وطماطم وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وفول ) وفواكه ( برتقال ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات واليونان وسلوفينيا وروسيا وسنغافورة وسريلانكا وبريطانيا وفيتنام و ألمانيا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 541 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2917 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154325 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 108490 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2343 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3131 شاحنة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2343 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3131 شاحنة.