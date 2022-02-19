الإمارات: تقديم 21 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت الإمارات تقديم 21.696 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه يبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 23.999.138 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.65 جرعة لكل 100 شخص.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الإمارات إجراء 388,495 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 873,882 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2064 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 815,990 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,293 حالة.

‌‎وطالبت وزارة الصحة الإماراتية من أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.