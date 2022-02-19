مصرع طفل وإصابة 8 آخرين فى حادثين بالمنيا

لقى طفل مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادثين بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا إثر انفجار الإطار الأيمن، أسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرين جميعهم من القاهرة، تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام.

كما شهد الطريق الصحراوى الشرقى بمركز سمالوط، انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.