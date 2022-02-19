المبعوث الأممي الخاص يختتم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس زيارة إلى نيويورك وواشنطن العاصمة الأمريكية.

والتقى غروندبرغ بأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لإحاطتهم بآخر مستجدات جهوده المبذولة للتوصل إلى خفض التصعيد وبدء عملية سياسية متعددة المسارات بحسب البيان الرسمي.

كما ناقش غروندبيرغ في واشنطن العاصمة آخر التطورات في اليمن والمنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وغيره من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارتي الخارجية والدفاع.

وفي أثناء اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين، ناقش غروندبرغ موجة التصعيد العسكري الأخيرة في اليمن والمنطقة والجهود القائمة للوصول إلى حل مستدام و سلمي.

وقال غروندبرغ: “ إن تقديم الدعم من قبل مجلس الأمن، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل ثابت ومستمر هو أمر على قدر كبير من الأهمية لتعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول لتسوية سياسية جامعة من خلال التفاوض، وعلى جميع الأطراف إعلاء مصالح وطموحات جميع اليمنيين بمن فيهم النساء والشباب”.