محافظ المنيا يوجه بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار في الشوارع

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من خلال التنسيق المباشر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وباستخدام معدات الوحدات المحلية، والعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية وبالقرى التابعة لكل مركز.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية والمشاة بنطاق المحافظة، مؤكداً أنه يتم التواصل والتنسيق ومتابعة الموقف أولاً بأول مع غرفتي العمليات الرئيسية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – مطاي - بني مزار – مغاغة – العدوة – مطاي - أبوقرقاص - ملوي)، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، بالشوارع والأحياء والقرى كلا من نطاق مركزه، وذلك بهدف خلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين تسهل من حركتهم ، حرصا على سلامتهم وصحتهم ولمنع وقوع الحوادث.

يذكر أن مراكز ومدن محافظة المنيا كانت قد شهدت مساء أمس والساعات الأولي من صباح اليوم سقوط أمطار متقطعة علي شوارع المدن مع أنتشار رياح قوية وانخفاض حاد في درجة الحرارة وهو ما أدي إلي خلو الشوارع من المواطنين وقيام إدارة المرور بمناشدة أصحاب السيارات الملاكي والأجرة بتوخي الحذر وعدم استخدام السرعة الزائدة بالطرق وخاصة الطرق السريعة وإتباع الإرشادات والقواعد المرورية المتبعة في مثل هذه الحالات حرصا علي حياتهم وأرواح مرافقيهم وطالبت سائقي سيارات الأجرة بالتوقف حال هطول الأمطار بغزارة لحين تحسن الأحوال الجوية