السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على تنفيذ الإزالات الفورية في المهد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي لمتابعة الموقف أولا بأول  وتقارير يومية عن الموقف بالكامل من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة. 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة ، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الزراعة والري ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بملف التصالح و مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

في مستهل اجتماعه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه  موقف تنفيذ الإزالات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتشديد على رؤساء الوحدات القروية بعرض تقرير يومي مفصل بموقف التعديات و التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات. 

كما شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات بصفة دورية وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، كما شدد على مدير وحدة رصد المتغيرات المكانية  بضرورة التنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية لرصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية  أولا بأول و عرض تقرير مفصل بذلك، لضمان التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة لحماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية  وما تقوم به من رصد لأى متغيرات بنائية تحدث من تعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات صاحبة الولاية ، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري  وإجراء أي صورة من صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وأضاف محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة (19)  وحتى الآن بلغ ( 490) حالة تعدى ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ( 412 ) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة  (11517) م2 ، ( 78 ) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (13070) م2 بما يعادل ( 3 فدان و2 قيراط و 17 سهم )  بنسبة تنفيذ 97.5% من الخطة المستهدفة، لافتا إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مخلة بالشرف”.

محافظة المنوفية لقاء وزارة اليوم صور وقف تعديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

مصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة الإجرامية بالدقهلية واستشهاد ضابط شرطة

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

الذعر يقتل أحيانا.. أطباء يحذرون من الآثار النفسية الممتمدة للجائحة

فتاة تشعل النار في جسدها بجوار محطة مترو مارجرجس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟