السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يبحث إطلاق مبادرة «لمصر» لتوفير الخدمات الطبية المجانية لطلاب المدارس

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودى

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور محمد شعبان المنسق العام للاستغاثات الطبية بمكتب المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية لبحث سبل إطلاق مبادرة "لمصر" لتوفير الخدمات الطبية لطلاب المدارس برعاية مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير.

أعطي محافظ قنا أشار البدء لكافة الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة بتسخير كافة الإمكانيات للجهات الشريكة لإنجاح المبادرة لتقديم خدمة طبية مجانية لطلاب المدارس بالقرى المستهدفة، مثمنًا ما تقوم به مؤسسة صناع الخير من جهود فى تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية وبالمجان.

كما قدم الداودي، شكره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه الدائم على إطلاق المبادرات والبرامج الإجتماعية التى تكفل الفئات الأولى بالرعاية الحياة في بيئة صحية واجتماعية مناسبة مثمنا جهود مؤسسات المجتمع المدنى الداعمة للجهات التنفيذية في تنفيذ برامجها التى تستهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأسر بالقرى.

ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أن المؤسسة بصدد إطلاق مبادرة "لمصر" بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس حيث سيتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بقرى مراكز محافظة قنا لتقديم  خدماتها لعدد 20 ألف طالب بداية من عودة انتظام الدراسة.

وأضاف الدكتور محمد شعبان أن إطلاق المبادرة يأتى فى إطار تعاون صناع الخير الدائم والمثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الصحة بقنا لصالح تنفيذ خدمات طبية شاملة لدعم تقديم خدمات طبية ذات جودة للأهالي في القرى المستهدفة.

لجنة مدير محافظة قنا مكان تنظيم قنا طلاق الصحة لوز صحي

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استيراد سداح مداح

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