السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة طفلين أُصيبا بطلق خرطوش فى حفل زفاف بالواحات

طلق
طلق

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لطفلين، أُصيبا برش خرطوش، أطلقه أحد الحضور في حفل زفاف، كان يحضره الطفلان بصحبة أسرتيهما بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم بإطلاق النار والسلاح المستخدم في واقعة الإطلاق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة طفلين يتراوح عمراهما بين 6 و 10 سنوات، بطلق ناري (خرطوش)، في مناطق متفرقة من الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم؛ لإجراء الإسعافات اللازمة لهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

النيابة العامة جنوب الجيزة الحالة الصحية خرطوش حفل زفاف الواحات البحرية

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استيراد سداح مداح

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