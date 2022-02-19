الاستعلام عن حالة طفلين أُصيبا بطلق خرطوش فى حفل زفاف بالواحات

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لطفلين، أُصيبا برش خرطوش، أطلقه أحد الحضور في حفل زفاف، كان يحضره الطفلان بصحبة أسرتيهما بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم بإطلاق النار والسلاح المستخدم في واقعة الإطلاق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة طفلين يتراوح عمراهما بين 6 و 10 سنوات، بطلق ناري (خرطوش)، في مناطق متفرقة من الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم؛ لإجراء الإسعافات اللازمة لهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.