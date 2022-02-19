«مدرستنا 2» تبدأ شرح دروس الإعدادية غدا: هدفنا نوصل لعقلك

أعلنت قناة مدرستنا 2 التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن بدء عرض برامجها التعليمية في الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد.

وأضاف بيان لوزارة التعليم، أنه هدف القناة إيصّال المعلومات الدراسية لعقل الطلاب بأبسط طريقة، من خلال قناة مدرستنا 2 على تردد 10777 أفقي، مع عرض جدول الأسبوع الأول قريبًا.

وانطلقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت في 12 محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، على أن تنطلق في بقية المحافظات غدا الأحد.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي للمديريات التعليمية، للتنبيه على الإدارات لمراجعة موقف ومدى جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.