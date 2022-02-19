السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«دي جي أصيل» ومغني الراب «عفرتو» يقدمان حفلًا في إكسبو 2020 دبي

عفروتو
عفروتو

في ليلة احتفالية أعدتها الجامعة الأمريكية في الإمارات بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي"، يحيي "دي جي أصيل" ومغني الراب "عفرتو" حفل تخرّج طلاب الجامعة، في مسرح ساحة اليوبيل في "إكسبو 2020"، وذلك يوم 22 فبراير الجاري.

وسيقدمان أجمل أعمالهما الموسيقية والغنائية التي حققت انتشارًا واسعًا وكبيرًا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر حفلاتهما الذين يحيونها في مختلف أرجاء الخليج والوطن العربي.

ويبدأ الحفل الموسيقي الغنائي لـ"دي جي أصيل" ومغني الراب "عفرتو"، بعد الانتهاء من فقرات حفل تخرج وتسليم شهادات طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات الذي ستقدمه الإعلامية العراقية ميس عنبر.

وتقدم الحفل الموسيقي الغنائي لـ"دي جي أصيل" ومغني الراب "عفرتو"، الإعلامية والممثلة الإماراتية أمل محمد، وهي خريجة الجامعة الأمريكية في الإمارات.

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