تجديد حبس متهم بسرقة المساكن الفارهة في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس المتهم بسرقة المساكن في منطقة المعصرة وإخفاء المسروقات في مقهى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بواسطة المفتاح المصطنع، وأنه يرصد الشقق الفارهة وسرقة الأموال منها، حيث عثر بحوزته على عملات أجنبية سرقها من بعض الشقق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بالتردد على أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به، وعقب انصرافه عثر صاحب المقهى الُمشار إليه على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع (مالك المقهى محل الواقعة، مقيم بدائرة القسم) وقدم (مبالغ مالية من العملات الأجنبية - المحلية" المعثور عليها داخل دورة المياه).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص المُشار إليه وتبيَّن أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم، اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، فتم حبسه.