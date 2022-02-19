ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بانتحال صفة ضباط الشرطة بمدينة نصر 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبفحص مستقليها تم ضبط (3 أشخاص بينهم مالك السيارة بحوزتهم (رزمة من ورق الجرائد على شكل رزمة أوراق مالية- طبنجة صوت - هاتف على شكل جهاز لاسلكى وبصحبتهم (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية).

بمناقشة الأخير أقر بسابقة تعرفه على أحدهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأوهمه بعثوره على مقبرة أثرية وطلب منه معاونته فى استخراج الآثار بدفع مبلغ مالى كمقدم لأحد المتخصصين فى استخراج الآثار واتفقا على التقابل بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية وفور وصوله فوجئ بباقى المتهمين واستوليا منه على المبلغ المالى مُنتحلين صفة رجال شرطة ولاذوا بالفرار، فاختمر فى ذهنه فكرة التواصل مع الأول مرة أُخرى من هاتف آخر فى محاولة منه لاسترداد المبلغ المالى واتفقا معه على التقابل بمحل البلاغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام المضبوطات حيازتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بعثورهم على مقبرة أثرية على خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.